Tempo segue instável com previsão de pancadas de chuva em Botucatu

A chegada de uma nova frente fria ao litoral do estado de São Paulo, deixará o céu com muitas nuvens e com chuvas e trovoadas isoladas em algumas as regiões paulistas. As temperaturas estarão em leve declínio.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia de sol com muitas nuvens. Pode chover na parte da tarde. A estimativa é de 20 milímetros para todo o dia.

A temperatura máxima para hoje em Botucatu é de 26 graus. O fim de semana também deve ser de tempo instável em toda a região de Botucatu.