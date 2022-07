Tempo segue extremamente seco para o fim de semana em Botucatu

O Tempo permanece estável, com poucas nuvens e sem previsão de chuva no estado de São Paulo, devido ao bloqueio atmosférico que impede a chegada de frente fria ao estado.

Baixos índices de umidade do ar com temperaturas elevadas no período da tarde. A umidade relativa do ar pode chegar a 26% na região.

Em Botucatu, teremos sol em todo fim de semana, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens e sem possibilidade de chuva. Mínima de 12 e máxima de 26 graus.

