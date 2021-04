Fim de semana de tempo estável, mas com queda na temperatura em Botucatu durante a madrugada

Defesa Civil fez alerta para queda na temperatura na região de Botucatu

O Tempo continua com predomínio de sol e poucas nuvens no interior do estado de São Paulo. Contudo, no decorrer da tarde, com o enfraquecimento do sistema de alta pressão, ocorrem pancadas de chuva isoladas, principalmente no oeste e sul do estado.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana terá sol, com queda da temperatura ao anoitecer. No sábado, 01, a temperatura máxima será de 27 graus e mínima de 12 graus.

O mesmo cenário está previsto para o domingo, ou seja, sem chuva e sol com poucas nuvens. Tempo seco, com umidade relativa do ar chegando a 38%.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado informa que, entre sexta-feira (30) e segunda-feira (3/5), uma massa de ar frio irá avançar no Estado, provocando queda de temperatura, com momentos de frio intenso na região.

Como há previsão para mínimas de 14°C e sensação térmica de 12°C, ressalta-se ainda a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. Além disso, recomenda-se não fazer fogueiras e manter hidratação constante.

