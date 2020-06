Tempo segue estável em Botucatu e com temperatura média alta para o mês de junho

Foto André Godinho/Acontece Botucatu

Massa de ar mais seco atua na maior parte do estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva, exceto na faixa leste e no sul, onde há previsão de chuvas isoladas. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o tempo segue estável e sem previsão de chuva para este feriado. A quinta-feira também não haverá chuva e o clima continuará seco, com baixa umidade relativa do ar.

A temperatura pode chegar a 28 graus nesta quarta-feira, se mantendo até o fim de semana. No domingo há a previsão de ligeira queda na temperatura.

Aliás, o estado vive temperaturas altas, acima do padrão normal para junho, com médica acima do normal para as temperaturas mínimas, que no interior estão hoje na casa dos 18,5 graus.

As máximas também estão altas se levar em consideração a proximidade com o inverno. Botucatu registrou por dois dias seguidos 28 graus, já incomum para o calendário.