Tempo seco: qualidade do ar continua crítica durante a semana, mostra previsão

Foto: Júnior Quinteiro

A massa de ar seco que abrange o Sudeste deve predominar ao longo da semana. Com isso, espera-se que não ocorra formação de nuvens, nem de chuvas, com Tempo bem seco.

Esse cenário deve piorar a qualidade do ar, com baixos índices de umidade no interior paulista, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Botucatu, segundo o Climatempo, a quarta-feira, 27, será de muito calor, podendo chegar a 28 graus. A umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30 graus.

Compartilhe esta notícia