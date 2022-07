Tempo seco e baixa umidade do ar predominam em toda região

Foto: André Godinho

Uma grande massa de ar seco influencia quase todo o Brasil e o Tempo fica muito seco. A baixa umidade do ar impede a formação de grandes nuvens. As frentes frias, e o ar frio de origem polar, continuam sendo desviadas para o oceano, sem conseguir avançar pelo interior do país.

Níveis de umidade do ar muito baixos, entre 11% e 30% voltam a ser observados nas horas mais quentes do dia sobre grande parte das Regiões Sudeste, Centro-Oeste, sobre o Tocantins, Rondônia, sul do Pará e interior do Nordeste.

No interior de SP

Nos próximos dias as condições se mantém na região. O tempo segue firme e o ar fica seco. Os dias terão grande amplitude térmica, ou seja, as manhãs contam com sensação de frio e a tarde as temperaturas se elevam.

