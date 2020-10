Botucatu poderá tem pancadas de chuva

Áreas de instabilidades serão intensificadas sobre o continente, aumentando a nebulosidade e as ocorrências de chuvas e trovoadas, sobre o estado de São Paulo.

Em Botucatu, segundo Climatempo, teremos um fim de semana instável. Há a estimativa de 25 milímetros de chuva para este sábado, dia 24.

No domingo, dia 25, também há previsão de pancadas de chuva, com probabilidade de 90%. A temperatura no fim de semana pode chegar a 26 graus na máxima.