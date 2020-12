Tempo fica instável em Botucatu neste fim de semana

No estado de São Paulo, a proximidade de um sistema frontal favorecerá a formação de novas áreas de instabilidade em algumas regiões paulistas, a qualquer hora do dia. Portanto, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva com trovoadas isoladas, principalmente a partir da tarde. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um final de semana com calor e tempo instável. Pode chover nesta sexta-feira, 11, ao longo do dia, com estimativa de 9 milímetros.

No sábado e no domingo a cenário fica quase igual. Temperatura que chega a 28 graus e probabilidade de pancadas isoladas de chuva durante o dia e a noite.