Sol e poucas nuvens em Botucatu

O Tempo melhora em grande parte do interior do estado, mas ainda há previsão de pancadas de chuvas isoladas, especialmente na faixa norte e no centro-leste do estado. Na região do Polo Cuesta estabilidade.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o feriado nesta terça-feira, dia 12, será estável. Sol com poucas nuvens, ou seja, sem previsão de chuva.

A temperatura máxima pode chegar a 28 graus. A mínima será de 16 graus durante a madrugada.