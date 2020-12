Tempo deverá ficar estável no Natal em Botucatu, indica previsão

A condição de Tempo volta a ficar instável sobre o estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e as chuvas, as quais poderão ser de forte intensidade e acompanhadas por descargas elétricas, especialmente no domingo.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, tanto a quinta-feira, 24, véspera de Natal, quanto o próprio dia 25, deverão ter tempo estável, sem previsão de chuva. A temperatura máxima deve chegar a 28 graus.

O tempo voltará a ficar instável na região no dia 26, sábado. A temperatura também deverá ficar abaixo dos 30 graus.