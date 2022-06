Tempo continua seco e sem frio em Botucatu neste início de inverno

Foto: Acontece Botucatu

Uma grande massa de ar seco predomina sobre o Brasil e deixa a maior parte do país com pouca nebulosidade e baixos índices de umidade do ar. Esta massa de ar seco também tem impedido a entrada do ar frio sobre o interior do país nos últimos dias.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o tempo segue seco, sem previsão de chuva. A Umidade relativa do ar pode chegar a 30%.

As temperaturas continuam agradáveis, com mínima de 12 graus e máxima de 26 graus. Não há indicativo de queda brusca na temperatura neste começo de inverno na região do Polo Cuesta.

