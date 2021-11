Frente fria atinge o estado de São Paulo, no decorrer desta sexta-feira, aumentando a nebulosidade e ocasionando chuvas com trovoadas. As temperaturas estarão em declínio.

Segundo o Climatempo, a sexta-feira será de sol, com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

A estimativa de chuva é de 20 milímetros. A temperatura máxima será de 23 graus, com mínima de 13 graus.

