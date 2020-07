Tempo continua instável em Botucatu nesta quarta-feira, 01

Foto Acontece Botucatu

Frente fria desloca-se pelo estado de São Paulo, deixando o céu nublado com ocorrências de chuvas, algumas acompanhadas por trovoadas. Temperaturas entram em declínio no decorrer do período.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um dia muito instável em Botucatu. Há uma estimativa de 8 milímetros durante este dia.

A chuva desta madrugada chegou a assustar. Apesar de acompanhada de ventos fortes, não causou estragos na cidade, apenas quedas de galhos em alguns bairros e queda de muro na Cohab 1, até o momento.

A temperatura cai, ficando em 20 graus na máxima e 12 graus na mínima. Até o fim de semana os termômetros devem indicar nova queda.

Hoje há condições para rajadas de vento em todas as regiões do estado, independentemente da chuva. As rajadas podem alcançar os 60km/h.