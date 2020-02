Tempo continua abafado em Botucatu nesta quarta-feira, 19

Frente fria desloca-se pelo litoral paulista, mantendo as instabilidades no estado de São Paulo, ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas. As chuvas terão maior intensidade a partir da tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma quarta-feira de sol, aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura será de 31 graus na máxima, com umidade relativa do ar chegando a 94%.

A estimativa de chuva é de 9 milímetros. A chance de chuva aumenta na quinta-feira, 20, quando é esperado o volume de 25 milímetros, com temperaturas ainda altas.