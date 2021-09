“Tempestade” de poeira atinge cidades no interior de SP

Moradores de Ribeirão Preto, no norte de São Paulo, foram surpreendidos na tarde de domingo (26) por uma tempestade de areia. O fenômeno foi provocado pela frente de rajada, causada por uma instabilidade que se deslocava em direção à região.

De acordo com informações do aeroporto, as rajadas de vento chegaram a 92km/h e umidade relativa do ar ficou em apenas 19%. A cidade de Franca também foi atingida.

A tempestade de poeira ocorre quando ventos intensos levantam uma quantidade significativa de poeira do solo para atmosfera, podendo transportar essas partículas por grandes distâncias.

Fonte: Climatempo