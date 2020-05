Temperatura tem ligeira elevação, mas ainda há previsão de frio em Botucatu no fim de semana

Massa de ar frio e seco permanece atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com predomínio de sol, com baixas temperaturas e baixos índices de umidade do ar.

Em Botucatu o tempo permanece estável, com baixa umidade relativa do ar e sem previsão de chuva. A temperatura tem ligeiro aumento, porém, permanece frio durante a madrugada e início da manhã.

No sábado a temperatura máxima será de 20 graus, com mínima de 8 graus, um pouco acima dos 4 graus registrados durante a semana em Botucatu. O mesmo cenário teremos no próximo domingo em Botucatu.