Temperatura sobe neste fim de semana em Botucatu, indica previsão

Pode fazer calor em Botucatu

Tempo estável em todo o estado de São Paulo, com predomínio de sol e poucas nuvens. A faixa leste estará com mais nebulosidade, principalmente o litoral no dia de sábado, mas não há previsão de chuva. Temperaturas elevadas.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de calor em sem previsão de chuva. No sábado, 18, a temperatura pode chegar a 33 graus.

Já no domingo, dia 19, os termômetros podem chegar a 34 graus. Não há previsão de chuva para os próximos dias.