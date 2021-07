Temperatura pode voltar a subir em Botucatu após os dias mais frios do ano

A atuação de uma forte massa de ar frio de origem polar tem provocado frio intenso em São Paulo nos últimos dias. Episódios de geada foram registrados em diversas áreas do interior paulista, como em Botucatu.

Nos próximos dias, a expectativa é de que a massa polar comece a se afastar para o oceano e, com isso, as temperaturas irão subir de forma muito gradativa no estado. O Tempo permanece estável no estado de São Paulo, sem previsão de chuvas

Em Botucatu, segundo o Ipmet/Unesp, haverá um aumento da temperatura, como mínima de 8 graus, ou sejam acima dos 3 graus registrados entre quarta e quinta-feira. A máxima sobe pode atingir 26 graus na máxima.