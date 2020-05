Temperatura em Botucatu poderá chegar a 4 graus na próxima semana, mostra previsão

Frio deve ser ainda mais intenso na próxima semana em Botucatu

Massa de ar frio permanece atuando sobre o estado de São Paulo na próxima semana, mantendo o Tempo estável com predomínio de sol, sem chuva e com baixas temperaturas, de acordo com o Ipmet/Unesp.

Aqui em Botucatu, segundo o Climatempo, a próxima semana deverá ser muito fria. Na segunda-feira, dia 25, por exemplo, há a previsão de 5 graus na mínima e 18 graus na máxima.

Na quarta-feira, 27, os termômetros podem chegar a 4 graus na mínima durante a noite/madrugada, conforme animação do Climatempo abaixo. Não há previsão de chuva para a próxima semana.