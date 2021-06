Temperatura deve subir neste fim de semana em Botucatu, indica previsão

Tempo estável em Botucatu nos próximos dias

Massa de ar seco atua no estado de São Paulo, mantendo a condição de estabilidade em todas as regiões paulistas. Dessa forma, o Tempo ficará com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. Temperaturas com ligeira elevação e baixos índices de umidade do ar durante à tarde.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, o fim de semana será de tempo estável, com aumento da temperatura. No sábado, 26, por exemplo, os termômetros podem indicar até 29 graus, com mínima de 13 graus.

Já no domingo, dia 27, o sol continua com a sensação de calor que pode chegar a 30 graus na máxima, como mínima de 14 graus. Não há, por enquanto, previsão de chuva para a região nos próximos dias.

Veja também