Temperatura continua subindo em Botucatu e tempo segue muito seco

Níveis críticos do ar em Botucatu

Massa de ar quente e seco mantém o Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol e pouca nebulosidade, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar durante à tarde.

Em Botucatu, segundo a Somar Meteorologia, a sensação de calor aumenta cada vez mais. No fim de semana os termômetros podem chegar a 34 graus e 36 graus na próxima semana.

O clima continua muito seco em Botucatu. A umidade relativa pode chegar a 12% nesta quarta-feira, 18 e não há estimativa de chuva para os próximos dias.

