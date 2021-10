Temperatura cai e tempo fica instável em Botucatu

Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro, mas a condição de instabilidade ainda persiste sobre o estado de São Paulo, que ficará com céu parcialmente nublado a nublado e com previsão de pancadas de chuva isoladas, principalmente, no período da tarde.Temperaturas estáveis.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos uma segunda-feira (18) instável. A previsão indica até 8 milímetros de chuva.

A temperatura cai, ficando mínima de 8 graus e maxima de 21 graus. A instabilidade deve permanecer pelos próximos dias.