Temendo rebaixamento para fase vermelha, Prefeitos da região irão até o governo de SP

Reunião em Botucatu definiu estratégias para discutir com o Governo do estado

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, recebeu na tarde desta quarta-feira, dia 20, diversos Prefeitos da Regional de Saúde (DRS-6). O objetivo do encontro foi discutir medidas a serem tomadas pelos municípios em conjunto diante da covid-19 nesta fase mais grave.

Há um grande temor sobre um possível rebaixamento na próxima sexta-feira, dia 22, pelo Governo do Estado de São Paulo. A fase mais restritiva seria um duro golpe na economia dos municípios.

Por esse motivo, os Prefeitos farão uma caravana até o Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira, dia 21. Eles tentarão dialogar com representantes do governo estadual.

Em pauta pedido para liberação de leitos em Botucatu, no Hospital Estadual e em Jaú, para amenizar a superlotação em hospitais da região. Estiveram presentes na reunião de hoje os seguintes chefes do poder executivo regional:

Bauru – Suelen Rosin

Avaré – Jô Silvestre

Jaú – Ivan Cassaro

Lençóis Paulista – Anderson Prado

Lins – Dr João Pandolfi

São Manuel – Ricardo Salaro

Na última semana o Governador João Doria anunciou um novo prazo para quarentena no estado. E a notícia veio com uma dura medida em várias partes do interior, pois houve rebaixamento de regiões.

Regiões que estavam classificadas na fase 3, AMARELA, passaram para a fase 2, LARANJA: Bauru, onde está inserida Botucatu, foi uma região penalizada.