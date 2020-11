Taxa de ocupação em leitos UTI/Covid no HC de Botucatu se mantém em 63%

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta sexta-feira, dia 20, suas principais informações referentes à COVID-19.

A taxa de ocupação de leitos UTI/Covid na autarquia se manteve em 63%, mesmo número apresentado nos últimos dias desta semana. Neste momento são 19 leitos ocupados, para um total de 30 disponíveis.

Na rede privada apenas um leito está ocupado neste momento, em um total de 10 à disposição para pacientes positivos ou suspeitos.

Botucatu contabiliza desde o começo da pandemia 2891 casos, com 2736 recuperados, com 100 pessoas em quarentena. São 52 óbitos no total.