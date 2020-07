Taxa de ocupação para leitos UTI/Covid no HC em Botucatu é de 76%

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou neste domingo, dia 19, suas principais informações sobre o novo coronavírus. Segundo os dados da autarquia, a taxa de ocupação de leitos UTI/Covid está em 76%.

Esse número vem oscilando bastante nas últimas semanas, com aumento de casos em outros municípios que também são atendidos pela autarquia. Neste momento são 23 pessoas internadas, com suspeita ou positivas para Covid-19.

No total são 30 leitos de terapia intensiva destinados para tratamento da covid-19 no HCFMB. Recentemente houve um pedido do Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, para que o Governo do Estado libere mais 10 respiradores com o intuito de aumentar as unidades de UTI.

Pacientes de Botucatu

Até este sábado eram 17 pacientes de Botucatu internados com suspeita ou confirmados, com a seguinte distribuição:

-12 pacientes internados no HCFMB

– 5 pacientes internados na Unimed

Em UTI são 7 pacientes de Botucatu até o momento:

-5 pacientes no Hospital das Clínicas

3 pacientes no Hospital Unimed

A taxa de ocupação de leitos UTI/Covid na Unimed é de 20%. O total de casos confirmados em Botucatu é de 987 desde o início da pandemia.