Studio Ballet Art Jéssica Bokermann realizou workshop exclusivo para alunas de grupo especial do Studio

O Studio Ballet ART Jéssica Bokermann realizou neste sábado, 27, um workshop exclusivo para as alunas do grupo especial da escola, com a renomada bailarina Larissa Luna (veja o currículo abaixo). Larissa Luna é atual primeira bailarina da Cia Paulista de Dança e trouxe às alunas, um pouco de sua vasta experiência e talento durante o dia.

O evento faz parte da preparação de um grupo de meninas do Studio que irá representar Botucatu em competições de ballet em todo o Brasil. “Há mais de 10 anos nosso Studio se diferencia aqui na cidade de Botucatu por formar bailarinas no Curso Profissionalizante de Ballet Clássico. Temos muito orgulho em poder trazer para nossas alunas profissionais renomados do Brasil e exterior, que têm destaque no mundo da dança”, disse Jessica Bokermann ao Acontece Botucatu.

Durante o ano já estão programados novos eventos como este, com outros profissionais de renome nacional, visando o crescimento das alunas como bailarinas e também como pessoas.

Com tradição na cidade, Studio Ballet ART Jéssica Bokermann oferece aulas para crianças a partir de 2 anos, até adultos de todas as idades, nas modalidades de baby class, ballet clássico, jazz, sapateado, hip-hop e ginástica rítmica. É ainda o único Studio da cidade registrado no Ballet Fitness oficial.

“Nós oferecemos formação profissional para bailarinas e professores através da metodologia Royal Academy of Dance de Londres. Ainda ministramos aulas de repertório clássico, aulas particulares e temos bolsa integral para rapazes. Possuímos também convênio com o colégio Magna Mater”, explicou Jéssica.

O Studio fica na Praça Henrique Bokermann, número 45, na Vila Nova Botucatu. Os telefones para contato são: (14) 3354-4091 ou 99820-1992. Você encontra mais informações na página do Facebook facebook.com/balletartejb/

Conheça a bailarina convidada

Larissa Luna é bailarina nos estilos Clássico, Variação e Repertório. Ela é formada pela metodologia Agripina Vaganova na Escola Técnica de Dança Adriana Assaf e Royal Academy of London, Estudou na Escola de Ballet do Teatro Bolshoi. Larissa recebeu o prêmio de melhor bailarina do Festival de Dança de Joinville em 2016 e é atual primeira bailarina da Cia Paulista de Dança tendo dançado diversos ballets como: “Giselle” (2008, 2009 e 2014), “Don Quixote” (2010, 2012 e 2016, 2018), “Bela Adormecida” (2012 e 2017), “Le Corsaire” (2012, 2017 e 2019), “Lago dos Cisnes” (2015), “La Bayadere” (2016, 2020).