STB Aeronáutica: guerreiros em busca de evolução!

A STB Aeronáutica de Botucatu, em parceria com o SENAI da cidade, criou um programa de aperfeiçoamento dos funcionários.

“Esta foto em questão é motivo de grande orgulho para todos nós aqui da STB Aeronáutica. Ela representa uma parceria super importante que conseguimos com o SENAI para contribuir ainda mais na capacitação e evolução de nossos colaboradores”.

“Aqui na cidade de Botucatu, cada um deles está recebendo treinamento e aprimoramento em suas respectivas funções dentro da empresa graças a essa parceria incrível. Aproveitamos para agradecer a todos que confiam em nossa missão diariamente. Seguimos evoluindo e sempre em busca de ainda mais. Vamos juntos! Ajudamos a construir as asas de seu sonho com confiança e credibilidade”, disse a direção.

STB Aeronáutica

Atuando há 25 anos no mercado da usinagem de precisão, a STB Aeronáutica é uma empresa que realiza as atividades no ramo da Usinagem em máquinas CNC desde 1995 e está instalada na cidade de Botucatu desde 2008.

Instalada no Distrito Industrial III, fornecendo peças para o setor aeroespacial. Sua produção está em fase de ampliação e, em breve, ocupará uma área construída de 3 mil metros quadrados para acomodar seus funcionários.

Especializada em usinagem mecânica de precisão, a STB produz peças para todos os programas da Embraer onde são fabricadas peças para a aviação comercial, executiva ou defesa e segurança, tem também entre seus clientes empresas do setor agrícola e óleo e gás.

Isso só é possível devido sua missão em ser a solução competitiva com agilidade e qualidade em usinagem aeroespacial.

Mantendo sua visão de ser referência na cadeia produtiva em gestão de processos, competitividade e sustentabilidade, para atender nossos stakeholders.

Com seus valores busca a excelência pessoal e empresarial com criatividade e ousadia como alicerce, integridade, transparência, tradicionalmente responsável e competente, trabalhando com segurança e bem-estar.

A STB ainda conta com uma área de engenharia que desenvolve todo projeto das peças, por meio de software de programação

Investimentos em nossos colaboradores com o intuito de manter nossa estrutura ágil e com alto nível técnico, resultando assim na qualidade de nossos serviços.

A empresa é certificada pela norma ISO 9001 e AS 9.100 (antiga NBR 15100).