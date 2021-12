SP lança Operação Verão + Seguro para atender aumento do fluxo no litoral do estado

Municípios da Baixada Santista, Litoral Norte e Litoral Sul terão reforço policial e ações de mobilidade e abastecimento de água

Foi lançada nesta quarta-feira (22) a edição 2021/2022 da Operação Verão + Seguro, que abrange 16 municípios de todo o litoral de SP. Além do efetivo já empregado diariamente nessas cidades, mais 2.939 policiais militares reforçam, a partir de hoje, as atividades de policiamento.

Também foram abertas outras 10,6 mil vagas de diárias especiais por jornada extraordinária de trabalho para as polícias Civil e Militar (Dejec e Dejem). As ações incluem ainda ampliação de operações nas estradas e investimentos da Sabesp. O objetivo é levar mais proteção e tranquilidade a visitantes e moradores das cidades litorâneas durante o período da alta temporada.

“Nós sabemos do desejo da sociedade, no pós-pandemia, de poder confraternizar e não tem destino melhor em SP do que o nosso litoral. Aquilo que já era tradição em SP, de reforçar a segurança pública no período de verão, agora se torna mandatório e ainda com mais preocupação do Governo de SP. Por isso, estamos hoje lançando a Operação Verão + Seguro, com todas as forças policiais de SP aqui em Caraguatatuba”, destacou o Governador em exercício Rodrigo Garcia.

A Operação Verão + Seguro será realizada em duas etapas, sendo a primeira de hoje, 22 dezembro, a 30 de janeiro de 2022 e a segunda de 31 de janeiro a 6 de março de 2022. As ações abrangem Baixada Santista, Litoral Norte e Litoral Sul (no Vale do Ribeira). Os municípios contemplados são: Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Iguape, Cananéia, Peruíbe, Ilha Comprida, Itanhaém, Mongaguá, Cubatão, Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba. Todas as 16 cidades contam com o reforço de equipes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), Corpo de Bombeiros (CCB), Policiamento de Trânsito (CPTran), Policiamento Ambiental (CPAmb), Policiamento de Choque (CPChq) e da Aviação (CavPM).

Ao todo, 2.939 policiais militares estão empenhados no reforço do patrulhamento nas cidades litorâneas, sendo 2.327 na região da Baixada Santista e 612 para o Litoral Norte. Parte desse efetivo é composta por 1.838 soldados que se formaram no último dia 17. Para execução das atividades, os PMs têm o apoio de 270 viaturas, 74 embarcações, cinco aeronaves e 25 drones. A Polícia Civil também participa da operação e conta com o efetivo total empenhado nas ruas, delegacias e ações investigativas. Somado a isto, os plantões dos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), tiveram suas escalas reorganizadas para a operação.

Além do efetivo já empregado e o reforço tradicional, a operação conta com mais de 10,6 mil vagas de Dejem e Dejec para aumentar a quantidade de policiais em todo o litoral e na área do Sistema Anchieta-Imigrantes, de responsabilidade do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Para a Dejem, são 2.850 vagas para o litoral sul, 900 para o litoral norte e 1.125 para o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar); além de 1.800 para reforço do policiamento em unidades de conservação, sendo 1.350 para o litoral sul e 450 para o litoral norte. Outras 99 vagas são para atuação no Sistema Anchieta-Imigrantes. Para a Polícia Civil, por sua vez, serão 3.977 vagas de Dejec para todo o período da ação.

O Detecta também reforça as ações de policiamento durante a Operação Verão + Seguro. Toda a região do litoral paulista conta com leitores interligados ao sistema de monitoramento, que é o maior big data da América Latina. No sistema, estão conectados dados do Registro Digital de Ocorrência (RDO), Instituto de Identificação (IIRGD), Sistema Operacional da PM, Sistema de Fotos Criminais (Fotocrim), além de dados de veículos e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Detran. Atualmente, são mais de 7.265 câmeras em pelo menos 3.672 pontos de todo o Estado de São Paulo.

Operação Praia Segura

A partir desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros realiza a operação Praia Segura com o objetivo de prevenir afogamentos a partir de atividades de busca e salvamento, resgate de embarcações em situações de risco, entre outras. Ao todo, são empregados 457 guarda-vidas por tempo determinado (GVTD), sendo 431 destinados ao litoral e 26 para reforçar a segurança de banhistas nas represas Billings e Guarapiranga, na Capital e Grande São Paulo.

A Secretaria de Saúde do Estado escalou 21 profissionais do Grupo de Resgate (GRAU), entre médicos e enfermeiros, para trabalhar em conjunto com os profissionais do Corpo de Bombeiros, Águia e Polícia Militar. Além disso, uma viatura de suporte avançado prestará atendimento a urgências.

Sabesp

A Sabesp prepara uma série de ações para atendimento aos moradores e turistas de todo o litoral de São Paulo durante a alta temporada. A operação inclui plano de contingência e plantões de atendimento à população e uma série de investimentos, superiores a R$ 383 milhões, para melhoria e expansão dos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento dos esgotos e bens de uso geral da Baixada Santista, Litoral Norte e Litoral Sul.

Na Baixada Santista, além de diversas obras e reparos já executados no decorrer de 2021, em janeiro de 2022 deverá ser entregue nova obra, orçada em R$ 13,9 milhões, para reforço do fornecimento de água na zona Noroeste de Santos. Para o ano de 2022 já estão previstos três outros grandes empreendimentos: o reforço no abastecimento de Guarujá, com um total de R$ 47,9 milhões destinado à implantação de novas tubulações no centro da cidade e no distrito de Vicente de Carvalho; a duplicação da capacidade da estação de tratamento de água (ETA) Mambú/Branco, que recebeu R$ 46,6 milhões; e ainda a construção de cinco novos reservatórios em Bertioga, Guarujá, Santos, Itanhaém e Peruíbe, com investimento de R$ 41,8 milhões.

No Litoral Norte, que tem uma população de 341,1 mil pessoas e deve receber praticamente o triplo de visitantes nos próximos três meses, a Sabesp realiza uma série de ações para garantir segurança hídrica e o pleno funcionamento da infraestrutura de esgoto. Foram investidos R$ 34 milhões em ações que visam maior confiabilidade na prestação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos na região. Outro ponto importante é a ETA (Estação de Tratamento de Água) Compacta, que anualmente a Sabesp instala em Ilhabela para um maior reforço no abastecimento. Além desse equipamento, a população poderá contar com 58 geradores de energia, 9 caminhões-tanque e 14 caminhões para limpeza e desobstrução de redes de esgoto.

No Vale do Ribeira, estão sendo investidos R$ 23 milhões em obras e melhorias no sistema de abastecimento e esgotamento sanitário, além da contratação de pessoal para atuar nas regiões litorâneas – que exigem maior demanda nessas datas. Também estão previstas ações de reforço para atendimento à população, como a locação de 26 geradores de energia, 7 caminhões-tanque e plantão operacional 24 horas por dia.

Estradas

O Governo de SP também realiza, a partir de hoje, a ampliação de ações de segurança nas estradadas, com o reforço no policiamento Rodoviário Estadual e das atividades do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e das empresas concessionárias. Do dia 22 de dezembro até 3 de janeiro, está previsto movimento de 5,4 milhões de veículos nas rodovias que dão acesso ao litoral de São Paulo, incluindo as estradas concedidas e aquelas administradas pelo DER.

As ações operacionais conjuntas vão acontecer até o dia 6 de março de 2022 e têm a o objetivo de garantir maior segurança e conforto aos usuários que forem viajar para as festas de final do ano e em toda a temporada de verão. As medidas incluem reforços operacionais e de fiscalização, ampliação dos serviços de atendimento aos usuários e monitoramento das rodovias mais movimentadas, além de medidas que visam minimizar os impactos causados pelo aumento do fluxo de veículos.

A Operação contará com o uso de drones, 1.818 câmeras de fiscalização que abastecem os centros operacionais 24 horas por dia e 551 sensores de tráfego. Haverá ainda reforço de equipamentos e recursos com apoio de viaturas e veículos em campos estratégicos, caminhonetes de inspeção, guinchos leves e pesados, entre outros. As ações de comunicação também serão intensificadas, sendo que os painéis de mensagens variáveis (PMVs) espalhados pelas estradas de São Paulo passarão informações e alertas aos motoristas.

A Operação Verão também vai acontecer nas oito travessias litorâneas. Serão disponibilizadas 31 embarcações, no total, além de monitoramento operacional e equipes de manutenção 24 horas, informações em tempo real nos PMvs e no Aplicativo Travessias.

Detran

Como parte das ações do Governo de SP para a Operação Verão, o Detran-SP lança a partir de hoje a campanha “as férias estão de volta” com dicas de segurança viária. Com foco nas viagens de fim de ano e férias e com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito nas vias, a campanha lança um alerta importante, para que todos aproveitem as viagens e se divirtam, sem tirar a atenção do trajeto. A peça, criada pela Agência Babel-Azza, traz pontos de alerta como revisar o carro, respeitar o limite de velocidade, jamais beber e dirigir, utilizar o cinto de segurança inclusive no banco de trás e colocar crianças pequenas e bebês em cadeirinhas.

Previsão de movimento nas estradas

Sistema Anchieta-Imigrantes – No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a concessionária que administra o trecho espera que entre 474 mil veículos sigam em direção ao litoral até o dia 27 de dezembro. Já para as festas de ano novo, no período de 28 dezembro até 3 de janeiro, a previsão é que 648 mil veículos sigam em direção ao litoral.

Rodoanel – A concessionária que administra o Rodoanel Mário Covas (trechos sul e leste) aguarda mais de 940 mil veículos durante o Natal e mais de 750 mil veículos no ano novo.

Tamoios – Para a Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, estão previstos 257 mil veículos durante o Natal e mais de 446 mil veículos no ano novo.

SP 055 – Litoral Norte (Rodovia Cônego Domênico Rangoni) – Entre 22 de dezembro e 3 de janeiro, a previsão do DER é de mais de 530 mil veículos.

SP 055 – Litoral Sul (Rodovia Padre Manoel da Nóbrega) – Entre 22 de dezembro e 3 de de janeiro, a previsão do DER é de mais de 970 mil veículos.

SP 098 – Mogi-Bertioga (Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro) – Entre 22 de dezembro e 3 de janeiro, a previsão do DER é de mais de 295 mil veículos.

SP 125 – (Rodovia Oswaldo Cruz) – Entre 22 de dezembro e 3 de janeiro, a previsão do DER é de quase 158 mil veículos.

