SP faz parceria com operadoras de celular para divulgar combate ao coronavírus

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (18) que o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Comunicação, selou uma parceria inédita com operadoras de telefonia móvel para divulgar gratuitamente informações oficiais sobre o combate ao coronavírus.

Os clientes da Vivo, Tim, Claro e Oi vão receber, a partir de hoje, SMS com recomendações de prevenção à doença e de que a população deve buscar as informações corretas nos canais do Governo de São Paulo.

“São milhões de pessoas que serão atingidas imediatamente com informações precisas e atualizadas sobre condutas, procedimentos, limitações e recomendações de saúde pública a partir de amanhã. Esse serviço será coordenado e orientado pela Secretaria de Saúde e pelo Centro de Contingência do COVID-19”, disse Doria.