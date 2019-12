SP espera mais de 2,5 milhões de veículos nas rodovias do estado

Mais de 2,5 milhões de veículos deverão transitar pelas rodovias do estado de São Paulo a partir de hoje (20), com destino ao interior ou ao litoral, até o feriado do Natal. A maior movimentação deverá ocorrer hoje até as 21h e amanhã das 6h às 18h.

Na maioria das rodovias que atravessam o município de São Paulo, o trânsito estava normal às 16h30, com exceção da Castello Branco, que tinha tráfego intenso no sentido interior, em Osasco, e na chegada a São Paulo, no sentido capital. Também há lentidão na Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Guarulhos e em Jacareí. O trânsito é intenso também na chegada a São Paulo, no sentido capital.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), antes de viajar os motoristas devem verificar os freios, amortecedores, luzes, óleo e pneus, inclusive a calibragem. Os níveis da água do radiador e do limpador de para-brisa também devem ser checados.

Além da documentação do motorista e do veículo, o condutor não deve esquecer os equipamentos obrigatórios como macaco, chave de roda, triângulo para sinalização e estepe. A agência recomenda que o motorista descanse no dia anterior à viagem e consuma alimentos leves para evitar a sonolência.

Agência Brasil