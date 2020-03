Solutudo lança plataforma que conecta quem precisa de ajuda a quem pode e quer ajudar

Na luta contra o novo coronavírus: site de ajuda colaborativa é criado para acolher idosos e outros grupos de risco

É nos momentos difíceis que percebemos com quem podemos contar. E, muitas vezes, essa ajuda vem de maneira inesperada, de pessoas que nem sequer conhecemos.

É exatamente isso que vem acontecendo em muitas cidades pelo Brasil: pessoas dão um show de empatia e proatividade ao se oferecerem como ponto de apoio e de ajuda a grupos de risco ao novo coronavírus, como idosos, diabéticos e hipertensos.

Seja por meio de posts em redes sociais ou por cartazes colados em elevadores, pessoas com menos riscos de circularem pela cidade têm se colocado à disposição para fazerem compras, irem à farmácia, ou qualquer que seja a necessidade dos que não podem, de jeito nenhum, sair de suas casas.

E foi com o objetivo de facilitar e potencializar esta mobilização nas cidades brasileiras, que a Solutudo lançou o projeto “A cidade contra o coronavírus”, uma plataforma que conecta pessoas que precisam de ajuda a outras que estão dispostas a ajudar. Seja uma ajudinha com as compras, para ir à farmácia, ou até mesmo bater um papo pelo Whatsapp, a plataforma online e gratuita fortalece os laços de pertencimento e de solidariedade entre as pessoas de uma mesma cidade.

Rafael Somera, CEO da Solutudo, explica que, mais do que nunca, todos devem se unir e espalhar a esperança. “Com esta situação que acomete o mundo, não podíamos ficar de braços cruzados. Paramos nosso time para trabalhar em uma ferramenta que ajudasse pessoas que são parte do grupo de risco a pedirem ajuda e, também, aquelas que têm disponibilidade para ajudar”, explica.

O site www.acidadecontraocoronavirus.com.br foi desenhado para ser o mais democrático e acessível possível, para que todos que precisam e que querem ajudar, inclusive os idosos, possam usufruir desta facilidade. “É tudo muito rápido, fácil e gratuito. Por isso, vale a pena passar adiante, compartilhar com amigos e familiares. Podemos fazer a diferença na vida de muita gente”, completa.