Sol reaparece para o fim de semana em Botucatu, indica previsão

Foto: Acontece Botucatu

A partir do sábado a nebulosidade começa a diminuir e o sol predomina na maioria do estado de São Paulo, chuvas isoladas são previstas apenas para a região norte do estado e de forma isolada. Temperaturas em elevação.

Segundo o Climatempo, o fim de semana será de tempo estável em Botucatu. O sol deve aparecer tanto no sábado (18), quanto no domingo (19).

A chuva pode voltar apenas na próxima semana, de acordo com estimativas. A temperatura máxima será de 29 graus.

