Sistema Prever realiza live com distribuição de prêmios

No último dia 16 de janeiro, o Sistema Prever realizou uma live no Facebook com diversas brincadeiras e distribuiu vários prêmios. A senhora Luci de Almeida, moradora da cidade de Botucatu, foi a grande ganhadora, pois escolheu o envelope de número 6 durante a brincadeira na Live e ganhou o valor de R$ 1.000,00.

Para participar, ela apenas compartilhou a Live no Facebook e quando o seu nome apareceu no painel ela pode participar da brincadeira, escolhendo o envelope premiado. Com muita sorte, o envelope de número 6 tinha o valor de mil reais. No momento, ela estava com o neto Vinicius e com a namorada dele Emily.

Em certo momento, o diretor do Sistema Prever, Murilo Panhozzi, solicitou comprar o envelope por R$ 100,00, mas a Luci não quis vender. Depois, sugeriu por R$ 300,00, e a participante manteve a decisão.

A partir daí, com gritos de vem mil reais o envelope foi aberto pela apresentadora Halime Goes, contemplando a participante com o Prêmio. Ao todo foram 9 participantes que também receberam prêmios variados, que foram de 10,00 a 500,00, entre outros vales brindes.

A Live obteve sete mil comentários, além de mil e setecentos compartilhamentos e três mil visualizações até o momento. O sucesso foi tamanho, que será repetido no próximo sábado o show de prêmios, a partir das 14 horas no Facebook.

Todos os associados e dependentes do plano Sistema Prever podem participar. As Lives acontecem sempre aos sábados, às 14h da tarde, com transmissão ao vivo pelo Facebook na página Sistema Prever Botucatu. Confira os ganhadores nas redes sociais e no site sistemaprever.com.br. Mais informações pelo telefone 0800.0.773.837.

Acesse a página do Sistema Prever no Facebook: https://m.facebook.com/preverbotucatu/?ref=page_internal&mt_nav=0