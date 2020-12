Sistema Prever participa do Botucatu Luz 2020 com iluminação especial na Praça da Pinacoteca

A iluminação especial está prevista para acontecer neste domingo, 6, a partir das 18 horas na Praça da Pinacoteca Fórum das Artes em Botucatu.

No local também estará disponível uma ambulância do Sistema Prever com profissionais da saúde realizando os serviços de aferição de pressão e testes de glicemia à população em geral, sem necessidade de agendamento prévio.

O Sistema Prever é um Plano de Assistência Familiar, que está há mais de 50 anos no mercado.

O plano oferece aos seus associados diversos benefícios, como o serviço de transporte de ambulância gratuito, empréstimo de equipamentos especiais, rede de convênios credenciada e descontos em consultas médicas e procedimentos clínicos.

“Participar do projeto Botucatu Luz com iluminação de Natal já é uma tradição do Sistema Prever, em 2020 vamos agregar alguns serviços de saúde, especialmente em um ano tão difícil. Queremos oferecer aos botucatuenses uma temporada de esperança, luz, e, principalmente, positividade para o próximo ano.”, disse Murilo Panhozzi , diretor do Sistema Prever.

Devido à pandemia do novo coronavírus, não haverá evento de lançamento das luzes e apresentações culturais.

A Prefeitura de Botucatu recomenda que quem for até às praças para apreciar a decoração de Natal use máscara e mantenha distanciamento seguro.