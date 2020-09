Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu fecha acordo com a Embraer

O Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu, no interior de São Paulo, fechou hoje um Acordo Coletivo com a Embraer referente aos desligamentos efetivados no último dia 3 de setembro.

No total foram desligados da empresa 238 funcionários, sendo 148 de pedido de demissão voluntária e 90 demissões.

A proposta feita pela companhia e assinada hoje estende até junho de 2021 o plano de saúde familiar e o vale alimentação no valor mensal de R$ 450 reais dos colaboradores que tiveram os contratos de trabalho rescindidos.

A Embraer também reforçou o compromisso de preferência pela recontratação desses profissionais, conforme a retomada do mercado aconteça e de acordo com a política de recursos humanos da companhia.