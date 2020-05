Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu consegue liminar para saque do FGTS

O Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu conseguiu uma liminar na Justiça Federal possibilitando que todos os trabalhadores metalúrgicos de sua base tenham acesso ao saldo integral do FGTS.

O presidente do sindicato Luiz Cláudio, o Beiço, orienta a categoria que a partir do dia 6 de maio, às 11h00, já será possível dar entrada no FGTS.

Tal medida visa a reduzir os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus, que afetou quase 9 mil trabalhadores metalúrgicos.

Os advogados do Sindicato dos Metalúrgicos, Luiz Gustavo Branco, Márcio José Machado e Luana Rochel Pereira, que conseguiram a inédita medida através de uma ação civil pública, esclarecem que fundamentaram o pedido no atual estado de calamidade por que passa o país e que tal é extensiva a todos os trabalhadores metalúrgicos.