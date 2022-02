Shopping Park Botucatu traz ‘Terça em Dobro’ na praça de alimentação

Ação, que faz parte da campanha Park Gourmet Folia em Dobro, começa dia 08 e segue até o fim do mês

O Shopping Park Botucatu lançará, na próxima terça-feira (08), a Campanha Park Gourmet Folia em Dobro com a promoção ‘Terça em dobro’, na praça de alimentação. A ação faz parte de uma série de eventos para o mês de fevereiro e será válida todas as terça-feiras até o dia 28 de fevereiro. Nesse período, os clientes que participarem da campanha poderão também girar a roleta de prêmios e ganhar brigadeiro da Bendita Doceria, refrigerante, casquinha e doces das operações participantes.

Terça em dobro – Sucesso em todas as edições, a promoção consiste em oferecer ao cliente dois produtos iguais pelo preço de um, desde que eles façam parte da campanha.

Para auxiliar os clientes, as lojas que aderiram à iniciativa estarão devidamente identificadas. Entre elas estão Subway, com o frango defumado com cream cheesse; La Panqueca, com a panqueca de frango com catupiry; Café do Feirante, com hot dog, Trezze Chicken com chopp 500 ml Germania e Mc Donald’s.

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; a Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

SERVIÇO

‘Park Goumert – Folia em Dobro’

De 08 a 28 de fevereiro de 2022

No horário de funcionamento do shopping

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

