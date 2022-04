Shopping Park Botucatu promoverá exposição em comemoração ao Dia do Índio

Evento será realizado de 18 a 24 de abril

Em 19 de abril, celebra-se o Dia do Índio. Para comemorar a data, o Shopping Park Botucatu irá promover a exposição Corpos da Terra, do artista Gilberto Junior.

Na ocasião, haverá a mostra de artesanatos feitos pelos indígenas Apony, do povo Kariri-xocó de Alagoas, e quadros com pinturas que utilizam apenas tintas de terra, de Gilberto Junior.



Conforme o artista, o objetivo ao confeccioná-las é reconhecer e honrar a ancestralidade preta e indígena, pensando em processos mais harmônicos com o meio e técnicas que buscam dialogar com essas culturas.

Para a administração do shopping, o evento é uma oportunidade para reflexão. “Dia 19 de abril não serve apenas para celebrar a contribuição ancestral dos índios na formação da sociedade brasileira ou a necessidade de conservarmos a cultura indígena. Nosso objetivo é fazer-se enxergar o índio como um cidadão que tem o direito de determinar o próprio destino, com os próprios direitos e usos de terras, a fim de preservar a biodiversidade das florestas em que habitam”, enfatiza

Confira a programação:

Exposição Corpos da Terra

De 18 a 24 de abril – das 10h às 22h, na entrada principal da P1

Apresentação ao vivo de pintura com tintas à base de terra com o artista Gilberto Junior

Dia 22/04 das 16h às 21h

Dia 23/04 das 14h às 21h

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; a Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

