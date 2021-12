Shopping Park Botucatu promove Show de Natal gratuito com mais de 30 personagens da Turma do Mickey

Evento contará também com homenagem inédita às autoridades que estiveram à frente da pandemia

O Natal deste ano será inesquecível, marcante e inovador para o Shopping Park Botucatu e todos os seus frequentadores. Além de celebrar o novo conceito, logomarca e todas as novidades e melhorias nas estruturas interna e externa do empreendimento, essa data trará a todo o público de Botucatu e região uma atração mágica e especial: a apresentação do Show de Natal – Sonhando com o Mickey, no dia 18 de dezembro, a partir das 19h30. O evento é gratuito e vale a pena chegar cedo para acompanhar tudo de perto.

Mais de 30 personagens infantis farão parte da festa que contará com muitas surpresas emocionantes. Outra ação especial será a apresentação da cantora lírica botucatuense, Clarissa Andreatti.

A festa ocorrerá no estacionamento do shopping, próximo à nova pista de caminhada e parquinho. Na ocasião, será promovida uma homenagem inédita aos “Heróis da Pandemia”, grupo composto por profissionais das forças de segurança e saúde, entre elas: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal (GCM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Unesp.

Será a primeira vez que um shopping do Brasil realiza uma homenagem desse porte, que tem por objetivo valorizar o trabalho e a dedicação das pessoas que arriscam suas vidas em prol dos outros.

“Sábado ficará para sempre marcado na memória de todos. Estamos preparando uma grande festa que irá emocionar todos os presentes. O Shopping Park Botucatu está na sua melhor fase e queremos dividir toda essa alegria e sentimento de esperança com nossos clientes que são os maiores presentes deste Natal”, convida o gerente geral do shopping, Fernando Brandão.

Horário diferenciado até a meia-noite – Por conta das festividades, e para que os clientes possam aproveitar ainda mais todas as facilidades do shopping, no dia 18 de dezembro o empreendimento funcionará com horário diferenciado:

Lojas e quiosques: abertura: 10h. fechamento: 23h59. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 23h59.

Serviço: Endereço: Av. Doutor José Amaro Faraldo, 1050, Vila Real, Botucatu/SP.

Estacionamento – Isento de cobrança: de segunda a sexta-feira, até às 14 horas. Para comodidade de todos, o estacionamento pode ser pago em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado.

Mais informações: (14) 3880-5555. Site: www.shoppingbotucatu.com.br

Qamar/Assessoria

