Shopping Park Botucatu promove ação com descontos de até 60%

O Shopping Park Botucatu se prepara para a Park Black com mais de 500 produtos em promoção. Serão itens com até 60% de desconto, entre eles: roupas, calçados, acessórios, brinquedos, alimentação e serviços.

Seguindo as principais tendências do varejo atual, o shopping promove esta ação inédita que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de novembro e contará com uma novidade: a Live Show do Shopping Park Botucatu. Nestes dias, a partir das 18 horas, o shopping transmitirá, através do seu Facebook (facebook.com/shopbotucatu), centenas de ofertas.

“Investimos em uma super estrutura para que a transmissão ao vivo seja realizada com qualidade e uma dinâmica integrada, com a participação de muitos lojistas, entre eles representantes do McDonald’s, Havaianas, Melissa, Riachuelo, Polishop, e muito mais”, antecipa o CEO do shopping, José Henrique Faraldo.

“Será uma excelente oportunidade para os clientes já anteciparem seus presentes de Natal. Nossos lojistas selecionaram descontos imperdíveis”, comenta o gerente geral do shopping, Fernando Brandão. “O Papai Noel também estará no shopping para receber as crianças e tirar muitas fotos”, convida.

Papai Noel na Praça de Eventos – A partir desta quarta-feira, 24 de novembro, das 12h às 20h, o Papai Noel espera as famílias para tirar fotos e conversar com as crianças. Há duas poltronas para que seja respeitado o distanciamento. Elas estão dispostas junto à Praça de Eventos.

O shopping segue todos os protocolos para combate ao Covid-19. É obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel.

Serviço- Horários de funcionamento do shopping: Segunda a sábado: lojas e praça de alimentação – das 10 às 22 horas. Domingos e feriados: lojas – das 14 às 20 horas / Praça de Alimentação – 11 às 21 horas. Estacionamento – Isento de cobrança: de segunda a sexta-feira, até às 14 horas. Para comodidade de todos, o estacionamento pode ser pago em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado.

Mais informações: (14) 3880-5555. Site: www.shoppingbotucatu.com.br

