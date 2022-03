Shopping Park Botucatu instala telefone para distribuir brindes aos clientes

Se você estivesse no Big Brother Brasil e o Big Phone tocasse, você atenderia ou não? Inspirado na dinâmica, o Shopping Park Botucatu lançou, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Park Phone Rosa e você pode atendê-lo sem medo. A ação dará brindes das lojas e do Shopping. O anúncio será feito no som do Shopping em horários diversos. Para participar tem que estar lá e ter sorte!

A brincadeira faz parte da campanha Park Divas que engloba vasta programação.

A praça de eventos do Shopping receberá um brinquedo novo atrelado ao mês com exclusividade na região.

Exclusivamente no dia 08, das 12h às 14h e das 18h30 às 20h30, um conjunto feminino de cordas e vozes fará uma apresentação na Praça de Alimentação.

Ainda, a quem gosta de belos locais para fotografar, espaços instagramáveis em imagens com flores e plantas serão montados nesses dias. Todos poderão tirar fotos e registrar momentos com os amigos e a família. Os espaços estão nas lojas de recuo em frente as Lojas Renner.

Também haverá distribuição de esmaltes personalizados em parceria com a Dote Cosméticos.

Moda, diversão e muitas novidades contemplam a programação para o Dia Internacional das Mulheres no Shopping Park Botucatu

