Shopping Park Botucatu é pioneiro na certificação Lixo Zero

O Shopping Park Botucatu tornou-se em junho deste ano, dentre os mais de 560 shoppings do país, o primeiro a conquistar o certificado Lixo Zero no Brasil. O documento reflete e reconhece o trabalho do empreendimento frente a nova gestão de resíduos, onde 97% do volume total gerado é encaminhado corretamente, evitando o destino para o aterro sanitário.

Para obtê-lo, o shopping teve novos investimentos e planejamento estratégico. Ainda precisou cumprir uma série de pré-requisitos e comprová-los. Foram várias ações voltadas ao engajamento dos colaboradores, lojistas, bem como treinamento das equipes e novos procedimentos de identificação das lixeiras, das áreas de armazenamento de resíduos e parceria com as empresas desse segmento.

Em março, um Comitê de Sustentabilidade foi inaugurado. A iniciativa trouxe o tema sustentabilidade a todos os setores, de forma que os processos possam, cada vez mais, caminhar aliados ao novo momento do empreendimento: mais sustentável, mais solidário e mais consciente.

Os resultados são surpreendentes. Até maio de 2022, foram coletadas mais de 14 toneladas de resíduos orgânicos, por meio da divisão dos resíduos, monitoramento e treinamento dos envolvidos. Com isso, o empreendimento foi capaz de produzir cerca de 4 toneladas de adubo e evitou as emissões de 11 toneladas de gases efeito estufa.

Os materiais recicláveis são doados a Cooperativa de Agentes Ambientais de Botucatu, totalizando 41 toneladas. Tal atitude, além dos benefícios ambientais, promove renda para muitas famílias da região.

A Certificação Lixo Zero é um produto do Instituto Lixo Zero Brasil validado pela Zero Waste International Alliance (Aliança Internacional Lixo Zero) e é emitida somente para empresas ou eventos que alcancem a meta de 90% ou mais de resíduos encaminhados corretamente. Somente a Certificação Lixo Zero atesta essa denominação. A certificação tem validade de um ano e, para obtê-la, é necessário passar por uma auditoria.

Para o empreendedor Henrique Faraldo, ser o primeiro empreendimento do setor a implementar as práticas e conceitos Lixo Zero junto ao Shopping Park Botucatu é motivo de orgulho e consolida mais uma etapa de engajamento e conscientização ambiental junto aos colaboradores, clientes e lojistas. “É o resultado de muito trabalho de todos os envolvidos, que segue em curso, para que possamos manter essa certificação vigente, colaborando para evolução de novas conquistas, como a certificação ESG (Social, Ambiental e Governança). Essa bem mais ampla é uma tendência internacional, que certamente irá melhorar procedimentos e buscar a maior integração entre os resultados financeiros, pessoas, meio ambiente e social”, finaliza.

Qamar comunicação

Compartilhe esta notícia