Shopping Park Botucatu divulga horário especial de fim de ano e atrações para dezembro

Divulgação Shopping Botucatu

O clima natalino segue a todo vapor no Shopping Park Botucatu. Nas últimas Paradas de Natal, realizadas nos dias 15 e 28 de novembro, mais de 60 mil pessoas prestigiaram os eventos que encantaram as famílias. Todos puderam sentir de perto a emoção de ver e tirar fotos com seus personagens que fizeram parte da infância e do sonho de muita gente.

A decoração do shopping tem sido o cenário ideal para muitas fotografias e bons momentos na companhia de pessoas queridas. A iluminação e itens temáticos, entre eles um trenzinho que circula pelo empreendimento, atrai visitantes de toda a região, como comenta o gerente geral do Shopping Park Botucatu, Fernando Brandão.

“Nossa decoração tem atendido a expectativa dos consumidores e temos recebido muitos elogios. Há diversas atrações para todas as idades, além da presença do Papai Noel, que atende a todos com muita dedicação e carinho. Tudo soma para que o shopping se destaque como o maior polo de compras e entretenimento do Polo Cuesta”, ressalta.

O mês de dezembro já começou cheio de atrações. No último domingo, 5 de dezembro, a Orquestra Sinfônica Municipal surpreendeu os presentes com muita música de qualidade e novidades no repertório. Já os amantes de pets puderam visitar a feira de adoção “Park Pet Solidário”, promovida pelo shopping em parceria com a ONG Liga do Bem. Os filhotinhos foram a grande atração e divertiram as famílias.

Novas operações – O Shopping Park Botucatu tem duas novas opções de compras: a Defacile (que traz variedade em papéis de parede e itens de decoração | localizada em frente ao Chiquinho Sorvetes) e a iPlus Acessórios (quiosque com opções voltadas à tecnologia | localizada em frente ao Café do Feirante).

Encerramento especial – No dia 18 de dezembro, a equipe do empreendimento promoverá um evento inesquecível, que marcará o Natal de 2021. Mais de 30 personagens infantis farão parte da festa surpresa. Mais informações serão divulgadas em breve.

Papai Noel – Até o dia 24 de dezembro, na Praça de Eventos, o Papai e a Mamãe Noel recebem as crianças para tirar fotos. Há várias poltronas para que os clientes possam conversar com o Bom Velhinho de maneira que seja respeitado o distanciamento.

Horário de funcionamento no fim do ano – Confira:

11/12: Lojas e quiosques: abertura: 10h. fechamento: 23h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 23h.

12/12: Lojas e quiosques: abertura: 12h. fechamento: 23h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 23h

13 a 17/12: Lojas e quiosques: abertura: 10h. fechamento: 23h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 23h

18/12: Lojas e quiosques: abertura: 10h. fechamento: 23h59. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 23h59.

19/12: Lojas e quiosques: abertura: 12h. fechamento: 23h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 23h

20 a 23/12: Lojas e quiosques: abertura: 10h. fechamento: 23h. Alimentação: abertura: 11h. Fechamento: 23h

