Shopping Park Botucatu divulga horário de funcionamento

Empreendimento divulga horários de funcionamento

Durante o período carnavalesco, o horário de funcionamento do Shopping Park Botucatu seguirá da seguinte forma:

Sábado (26/02), segunda (28/02) e quarta-feira (02/03)

Shopping: das 10h às 22h, lojas e quiosques das 10h às 22h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Domingo (27/02) e terça-feira (01/03)

Shopping: das 11h às 22h, sendo lojas e quiosques das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; a Lotérica das 10h às 15h no sábado. Segunda e terça-feira estará fechada; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinema permanecem conforme agendamento e programação específica.

Park Folia Pet – Com a presença da pet influencer @mariaaliceshitzu, o empreendimento irá realizar terça-feira (01) o Park Folia Pet.

O evento acontecerá a partir das 12h com desfiles às 12h, 15h e 17h em frente ao cinema. Haverá desfile pet, biscoitinhos, decoração, foto, feira de adoção com a Liga do Bem e muita folia aos animais e tutores.

Para a segurança de todos, o acesso no espaço ao desfile será de até 12 cães. Cães de porte grande será obrigatório o uso da focinheira. Se necessário e para segurança de todos o shopping entregará senhas para acesso.

Assim como nos demais espaços do shopping, o uso de máscara é obrigatório durante o evento.

Saiba mais – Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Praça de Eventos e outra próximo ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

