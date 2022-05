Shopping Park Botucatu celebrará 8 anos com princesas e tributo à Marília Mendonça no fim de semana

Para celebrar os oito anos de inauguração, o Shopping Park Botucatu está preparando um evento especial aos clientes, o aniversário do Castelo Shopping Park.

A ser realizado no dia 28 de maio, a comemoração contará com a presença de nove princesas, que irão recepcionar os clientes, tirar fotos e entregar brindes a eles. As sessões serão feitas de uma em uma hora, a partir das 13h.

No dia seguinte, 29 de maio, das 16h às 18h, um tributo à Marília Mendonça será realizado na praça de alimentação pela cantora Fernanda Guering. Ainda, haverá distribuição de brindes por todo o shopping.

Sobre o shopping

O Shopping Park Botucatu funciona das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h e a praça de alimentação das 11h às 22h.

Outros estabelecimentos seguem com horários diferenciados. O supermercado Tenda Atacado funciona das 7h às 22h e aos domingos das 10h às 20h; Lotérica das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 16h; a Clínica Cuesta Saúde e o Cinem aa permanecem conforme agendamento e programação específica.

Com mais de mil vagas, o estacionamento do Shopping é gratuito de segunda a sexta-feira até às 14h. Após, há taxa a partir de R$ 5,00, que pode ser paga em três pontos: em frente à Lojas Renner, próximo à Ri Happy e ao Tenda Atacado. O local também aceita Sem Parar.

Mais informações: (14) 3880-5555 | www.shoppingbotucatu.com.br

Qamar comunicação

Compartilhe esta notícia