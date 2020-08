Shopping Botucatu volta a operar normalmente

Empreendimento funciona das 12 às 20 horas (alimentação) e das 16 às 20 horas (lojas)

O Shopping Botucatu comunica que voltou a operar normalmente nesta sexta (31). O empreendimento manteve-se fechado nesta quinta (30) após ação de uma quadrilha de criminosos no Centro da Cidade.

A reabertura do shopping foi possível diante da ação rápida e efetiva das forças policiais da Cidade e região, garantindo que as pessoas pudessem retomar suas atividades com tranquilidade.

Covid-19

Durante a pandemia de Covid-19, o Shopping Botucatu tem seguido rígidos protocolos de segurança para garantir a saúde dos clientes. Com aferição de temperatura e oferta de álcool gel em todas as entradas do empreendimento. Vale lembrar ainda que é obrigatório o uso de máscaras nas dependências do shopping.

Horário de funcionamento do shopping – fase laranja

Lojas de alimentação – segunda a domingo, 12 às 20 horas (Delivery e Drive-Thru)

Demais lojas – segunda a domingo, 16 às 20 horas (Atendimento Presencial)

Tenda Atacado – segunda a sábado, das 7 às 22 horas e aos domingos e feriados, das 8 às 18 horas. (Atendimento Presencial)

Lotérica Shopping Botucatu – segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas e, aos sábados, das 10 às 16 horas (Atendimento Presencial)