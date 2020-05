Shopping Botucatu terá shows no estilo drive-in em seu estacionamento

**NOVIDADE** DRIVE-IN próximo sábado (06) e domingo (07) em #BOTUCATU

E se você parasse em um estacionamento para ver um show 🚗, lembrando aqueles cinemas antigos a céu aberto, sabe? Sintonizasse o rádio do seu carro para ouvir 📻, só que, tudo isso AO VIVO!

Ferreira Eventos Culturais e Shopping Botucatu estão preparando para você e sua família uma noite muito agradável no estacionamento do Shopping. Palco, Som, Iluminação, Telões com filmagens ao vivo, transmissão do som direto no rádio do seu carro e muito mais.

Para o conforto e segurança de todos esse evento respeitará todas as determinações e orientações sanitárias vigentes no momento.

Vendas de vagas para carros apenas pelo site: www.MegaBilheteria.com

#INSTRUÇÕES:

– Apresentar na entrada do evento, Voucher da Compra (tela do celular) com o RG (ou CNH) do titular da compra.

– Proibido sair de dentro do carro. (exceto ir ao banheiro, 1 pessoa por vez)

– Cada Vaga Adquirida é correspondente a 1 carro para até 4 pessoas da mesma família.

– Acesso ao interior do Shopping estará fechado.

– Proibido buzinar ou ligar os faróis.

– O estacionamento do Carro será orientado pela equipe organizadora.

– Alimentação poderá ser solicitada via Delivery somente para os restaurantes do Shopping

– Quem não cumprir essas ou outras determinações do evento terá seu carro será retirado.

– SUVs e Caminhonetes estacionamento em conjunto para não atrapalhar visão de demais carros.

– Proibida entrada: Motos, Peruas, Vans, Caminhões, somente carros de “passeio”, proibido utilitários.