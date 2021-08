Shopping Botucatu sediará sorteio de moto do Sincomerciários

Sorteio será realizado no dia 30 de outubro

A partir desta terça-feira, 24, o Shopping Botucatu vai expor uma moto que será sorteada entre os integrantes do Sindicato dos Empregados no Comércio de Botucatu (Sincomerciários). O sorteio será realizado ao vivo, no dia 30 de outubro, ao meio-dia, com transmissão através do Instagram do sindicato (@sec_btu).

O sorteio integra as homenagens ao Dia do Comerciário, e segundo a responsável pelo setor de convênios do Sincomerciários, Vanessa Spadotti, mais de 5 mil pessoas concorrerão ao prêmio. “Todos os nossos sindicalizados participam do sorteio que contará também com a distribuição de outros itens, além de um vale-compras no valor de R$ 250,00 do Shopping Botucatu”, comenta.

De acordo com o gerente geral do shopping, Fernando Brandão, será um prazer incentivar a ação que visa valorizar os comerciários. “Aqui no empreendimento contamos com centenas de funcionários que atuam no comércio e para nós é uma honra sermos apoiadores de ações como esta. Presentearemos todos os comerciários com uma lembrança”, finaliza.