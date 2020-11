Shopping Botucatu promove Semana Colorida com promoções

Serão sete dias de descontos especiais e ofertas imperdíveis

O Shopping Botucatu está chegando com a Semana Colorida. No período de 23 a 29 de novembro, as lojas entrarão na magia das cores e diversidade de produtos.

As operações participantes oferecerão descontos imperdíveis e promoções especiais. Na sexta-feira, 27, o shopping funcionará em horário estendido, até as 23 horas.

Segundo a responsável pelo departamento Marketing do Shopping Botucatu, Vitória Keller, será uma boa oportunidade para garantir os presentes de Natal e conferir a decoração do shopping. “A Semana Colorida contará com ofertas incríveis e imperdíveis! O Shopping Botucatu está de portas abertas e já em clima de Natal! Nossa decoração está toda iluminada e, com ela, queremos transmitir toda a magia e esperança necessárias pra começarmos um novo ano com muita paz, prosperidade e muitas novidades.”, convida.

Além da decoração natalina, que traz um tema mais tradicional e de luzes, uma das maiores rodas gigantes itinerantes do Brasil está estrategicamente instalada na entrada principal do empreendimento. A atração tem chamado a atenção do público e conferiu ao estacionamento um ambiente especial.

Vale lembrar que todos os frequentadores do shopping devem utilizar máscaras de proteção e álcool em gel. Não é permitida aglomeração. O empreendimento segue todas as normas de segurança em saúde orientadas pelas autoridades competentes.

Serviço: segunda a sexta-feira, das 11 às 21 horas. Sábados das 11 às 22 horas. Domingos e feriados: 14 às 20 horas (lojas) / 11 às 20 horas (alimentação). O estacionamento do shopping é gratuito.

RODA GIGANTE – O horário de funcionamento da roda gigante é de segunda a sexta-feira, das 17 às 22 horas. O valor é de R$ 10 (por pessoa). Aos sábados, domingos e feriados, o horário é das 14 às 22 horas. E o valor é de R$ 15 (por pessoa).