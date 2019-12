Shopping Botucatu fechará mais cedo nos dias 24 e 31

O Shopping Botucatu divulga seu horário especial de final de ano. Diversas linhas do transporte coletivo também funcionarão com horários diferenciados.

Dias: 19, 20, 21, 22 e 23 – Das 10h às 23h;

Dia 24/12 – Das 10h às 18h – Cinema fechado;

Dia 25/12 – Lojas Fechadas – Cinema fechado;

Dia 31/12 – Das 10h às 16h – Cinema fechado;

Dia 01/01/2020 – Lojas Fechadas – Cinema fechado.

Os demais dias o Shopping segue com o horário de funcionamento normal, das 10 às 22 horas (segunda a sábado); domingos e feriados das 11 às 22 horas (praça de alimentação) e das 14 às 20 horas (lojas).

A SEMUTRAN disponibilizou horários especiais para os transportes coletivos durante os dias 19 a 23/12:

Empresa Stadtbus

Linha 101 – Marajoara / Jd Paraíso – Saída Shopping 22h45

Linha 103 – Jd. Brasil / Centro – Saída Shopping 22h20 e 23h30

Linha 109 – Jd. Cambuí – Itamaraty / Centro – Saída Shopping 23h30

Empresa Reta Rápido

Linha 204 – Cohab / Jd. Brasil – Saída Shopping 22h45 e 23h45

Linha 205 – Cohab / Vl. Paulista – Saída Shopping 23h20

Linha 206 – Monte Mor / Vl. Assumpção – Saída Shopping 22h25 e 23h45

Serviço – O estacionamento do shopping segue gratuito. Confira a programação do cinema no site: www.shoppingbotucatu.com.br